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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon lira ceza

İzmit Körfezi’nde denizi kirlettiği belirlenen Panama bandıralı kuru yük gemisine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi.

İzmit Körfezi'nde denizi kirlettiği belirlenen Panama bandıralı kuru yük gemisine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Körfez'de yaptığı rutin incelemeler sırasında, Panama bandıralı kuru yük gemisinin denizi kirlettiğini tespit etti. İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin 626 TL para cezası kesildi. Ekipler tarafından denizde temizleme çalışması başlatıldı.

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