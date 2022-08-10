İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye para cezası kesildi

İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen Vanuatu bandıralı gemiye 4 milyon 968 bin 823 TL para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Yarımca Demiryeri mevkiinde yapılan rutin incelemeler sırasında, Vanuatu bandıralı geminin denizi kirlettiğini tespit etti. İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 968 bin 823 TL ceza kesildi. Ekipler tarafından denizde temizleme çalışmaları başladı.