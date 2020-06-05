İzmit Körfezi'nin kanatlı koruyucusu tüm Marmara Denizi'ni koruyacak

Kocaeli'de 2007 yılında hizmete koyulan ve İzmit Körfezi'nin kirlenmemesi için havadan denetimlerini sürdüren deniz kontrol uçağı, Marmara Belediyeler Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı protokolü ile tüm Marmara Denizini denetleyecek.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonrasında İzmit Körfezi'nde 2007 yılından beri süren deniz hava kontrol uçağı ile havadan yapılan denetimlerin yakında tüm Marmara Denizi'nde başlatılacağını söyledi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde İzmit Körfez üzerinde deniz kontrol uçağı ile havadan yaptığı denetim sonrasında konuşan Başkan Büyükakın, yapılacak olan denetimlerle tüm Marmara Denizi'nin koruma altına alınacağını söyledi.

İzmit Körfezi'ni koruyan deniz uçağı tüm Marmara Denizi'nde görev yapacak

Deniz uçağı denetimlerinin tüm Marmara Denizi'nde yapılması adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştüklerini söyleyen Büyükakın, “Çevre konusu yıllardır bizim üzerinde titizlikle durduğumuz bir konu. Türkiye'nin ilk ve tek denizi havadan denetleyen uçağımızla yıllardır Körfez'in korunması maksadıyla çalışmaları yürütüyoruz. Şu ana kadar çok ciddi sayıda ihlal tespit edilmiş oldu. 2007 yılından bu güne kadar 500'den fazla ihlal tespit edildi. Bu doğrultuda her birine ayrı ayrı cezalar verildi. Bunun genişletilmesi için geçtiğimiz günlerde Çevre Bakanımızla bir toplantı yaptık. Marmara Denizi'nin tamamında bu uçuşların yapılması, Marmara'ya kıyısı olan bütün belediyeleri kapsayacak şekilde genişletilmesini arz ettik. Onlar da uygun yaklaştılar. İnşallah önümüzdeki günlerde denizin havadan kontrolünün hem Kocaeli'de hem de Marmara'ya kıyısı olan tüm illerimizde yapmış olacağız. İnşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla, Marmara'nın tamamında bu denetimlerin yaygınlaştırılması mümkün olacak” dedi.

“Öncü bir hizmete imza atmış bulunuyoruz”

Marmara Belediyeler Birliği'nin Marmara Denizi'nin korunması adına Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyeler tarafından kurulduğunu hatırlatan Büyükakın, “Esas misyonu Marmara Denizi'nin çevresel olarak koruma altına alınması ve belediyelerin buna uygun politikalar üretmesi. Bu anlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çok öncü bir hizmete imza atmış bulunuyoruz. Bunun tüm belediyelere yaygınlaştırılması yenilikçi bir yaklaşım olacak” diye konuştu.

“TÜBİTAK MAM ile su kalitesinin tamamını kontrol ediyoruz”

Su kalitesi ve Deniz kirliliği kontrolü çalışmalarına devam ettiklerini de söyleyen Büyükakın, “Arıtmaların tamamının yapılması, hiçbir arıtılmamış deşarjın Marmara Denizi'ne en azından ilimizden yapılmamış olması denizdeki canlı çeşitliliğini de arttırdı. TÜBİTAK MAM ile birlikte deniz suyunun kalitesinin ve deşarj ortamlarındaki, derelerden denizlere olan akışlardaki su kalitesinin tamamını kontrol ediyoruz. Havadan uçakla denetim devam ediyor. Bununla birlikte balıklandırma çalışmalarımız devam ediyor. 23 arıtma tesisimiz ile Körfez'in hiçbir tarafından damla su bile arıtılmadan bırakılmamış oluyor” şeklinde konuştu.

“Kocaeli'nin griden yeşile dönen bir hikayesi”

İzmit Körfezi'nin yapılan temizlik ve çevre koruma çalışmaları ile kokan gri bir alandan yeşil bir alana dönüştürüldüğünü anlatan Büyükakın, “Burnumuzun hemen dibinde çöplükler vardı. İnanılmaz kokular vardı. 2004 yılında Kocaeli'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 1 metre kare bile değildi. Bugün 12 metrekare kişi başına düşen yeşil alanımız var. 23 milyon ise yeşil alanımız var. Bu manada Kocaeli'nin griden yeşile dönen bir hikayesinin olduğunu da bahsetmeden geçemeyeceğim” ifadelerini kullandı.