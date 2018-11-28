İzmit köyleri yenileniyor

İzmit Belediyesi'nin köylerdeki çalışmaları devam ediyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Sultaniye'de parke, Orhaniye'de beton yol, Kozluca ve Bağlıca köylerinde harabe yapı yıkımı yapıldı.

Yetkililer, İzmit merkeze yaklaşık 28 kilometre uzaklıktaki 87 haneli Sultaniye'deki 3'üncü ve 4'üncü etap parke yol çalışmasının tamamlandığını söyledi. Çalışmada 4000 metrekare parke ile 2000 metre bordür kullanıldı. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Orhaniye Köyü'ndeki beton yol çalışması da tamamlandı. Orhaniye'deki yaklaşık 350 metre uzunluğundaki çalışmada da 105 metreküp hazır beton kullanıldığı kaydedildi.

İzmit Belediyesi tarafından sadece şehir merkezindeki harabe yapılar değil köylerdeki eski yapılar da yıkılıyor. Kozluca Köyü'nde kullanılmayan insan ve çevre sağlığı açısından tehlike oluşturan yapının yıkımı iş makinası yardımıyla gerçekleştirildi. Yıkılan yapı nedeniyle ortaya çıkan 200 ton hafriyat belediye ekiplerince alınarak döküm sahasına götürüldü.

Ekiplerce Bağlıca köyündeki eski yapının yıkımı da tamamlandı. Buradaki yıkımda da 250 ton hafriyat kaldırıldığı ifade edildi.