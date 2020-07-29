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İzmit köylerinde, asfalt mesaisi sürüyor

İzmit Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Bulduk, Süverler, Çağırgan ve Kulmahmut Horzum mahallelerinde asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.


İzmit'in tüm mahallerine hizmet götüren İzmit Belediyesi, kırsal mahallelerdeki asfalt yama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı olarak birçok noktada yaptığı çalışmalar kapsamında Bulduk, Süverler ve Çağırgan mahallerinin asfalt ihtiyacı karşılandı. Ekipler, deforme olan yolları yenileyerek, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kullanımına sundu.


Kulmahmut Horzum Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolda 20 ton asfalt kullanarak düzeltildi. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalarla yollar daha güvenilir ve ulaşımda konforlu hale geldi.

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