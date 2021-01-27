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İzmit köylerinde biberiye sunumları devam ediyor

İzmit’in Sekbanli, Sepetçi, Çayırköy, Yassıbağ, Çubuklubala, Çubukluosmaniye, Kısalar, Bulduk ve Akpınar köylerinden gelen çiftçilere biberiye yetiştiriciliği konusunda sunum yapıldı.

İzmit'in Sekbanli, Sepetçi, Çayırköy, Yassıbağ, Çubuklubala, Çubukluosmaniye, Kısalar, Bulduk ve Akpınar köylerinden gelen çiftçilere biberiye yetiştiriciliği konusunda sunum yapıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit köylerinde Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği projesi sunumlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Getirisi yüksek ürünlerin yetiştirilmesini hedefleyen büyükşehir bu kapsamda Sekbanli, Sepetçi, Çayırköy, Yassıbağ, Çubuklubala, Çubukluosmaniye, Kısalar, Bulduk ve Akpınar köylerinden gelen çiftçilere biberiye yetiştiriciliği konusunda bilgi verdi. Kandıra'dan sonra diğer ilçelerde de yüksek gelirli ürünlerin yetiştirilmesi için çalışmalar gerçekleştiren büyükşehir, İzmit'in 9 ilçesinde daha bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte çiftçilere biberiye hakkında bilgiler verildi.


Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesi ile ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerin dikimi yapılarak çiftçinin kazancı arttırılacak. İzmit mahallelerinde biberiye yetiştiriciliği teşvik edilirken dikilecek alan proje başvurularına göre belirlenecek ve alım garantili sözleşmeli üretim yapılacak. Sözleşme ile dikimi yapılan tüm çiftçi tarlaları ve ürünleri tarım sigortası yapılacak ve iyi tarım uygulaması sertifikası verilecek. Başvuru için gerekli şartlar ise, ÇKS Kaydı veya çiftçi belgesi ve tapu fotokopisi, yetiştiricilik yapılacak ilçede ikamet ediyor olması, arazi kiralık ise kiralık sözleşmesi, kamu arazisi ise kullanım izni şartları olarak sıralandı.

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