İzmit köylüleri bilinçli üretim için bilgilendiriliyor

İzmit Belediyesi kırsal nüfusun kalkınması adına yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ederken aynı zamanda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü eliyle periyodik olarak köylerdeki çiftçilere eğitim programlarını da ara vermeden sürdürüyor. Kırsalda ekonomik kalkınmanın temelinin eğitim ve beraberinde gelen bilinçli uygulamalar olduğuna inanan İzmit Belediyesi, son olarak Çiftçi Eğitimi Programları kapsamında Şahinler Mahallesinde hayvancılık üzerine bir eğitim gerçekleştirdi.

Şahinler köyünde çiftçi ve hayvan sahiplerine buzağı bakımı ve beslemesi hakkında eğitim verildi. Eğitim kapsamında çiftçilere doğumun takibi, yeni doğan bakımı, buzağıların beslenme programı ve ağız sütünün önemi, sütten kesme zamanı ve yöntemi, geviş getiren hayvanların sindirim sistemi, buzağıların barınma ve bakım şartları, hastalıklardan korunma yolları ve sürü yönetimi konularında bilgiler verildi.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarım ve hayvancılıkta yeni teknikler ve son çalışmalar konusunda çiftçinin daha bilinçli üretim yapması adına eğitimlerine devam edecek.