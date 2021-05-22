İzmit köylülerine 144 bin hibe fide

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tarımsal destek için İstanbul'da hibe olarak getirttiği yüksek verimli sebze fidelerini kendi elleriyle köylüye dağıttı.

‘Tarım Kenti İzmit' planlamasıyla şehrin tarımsal üretiminin gelişmesi ve üreticinin ve köylünün desteklenmesi için sağlanan sebze fidelerinin dağıtımına köylerde başlandı. Tarım festivali tadında gerçekleşen 144 bin 500 adet F1 fidelerinin dağıtımı için İzmit Belediyesi ekipleri köylere özel organizasyon düzenledi. Ayrı ayrı ekipler halinde dağıtım grupları oluşturularak köylerin meydanlarına; patlıcan anamur, oturak domates emma, sırık domates tuğra, pembe domates gül pembe, sivri biber fiyaka, salata lemas fideleri yüklü kamyonlar götürüldü. )- İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hayvan pazarından yola çıkan konvoyla birlikte Durhasan Köyü'ne giderek köylüye kendi elleriyle fide dağıttı, taleplerini dinledi.

Fide dağıtımıyla ilgili açıklama yapan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, “Çiftçilerimize nasıl destek olabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte daha fazla desteklerimiz olacak.

Destek olabilmek için yaptığımız hamlelerden biri de fide desteği. 144 bin sebze fidemizi üreticilere ve köylümüze dağıtıyoruz. Dün bize ulaşan fideleri bugün dağıtmaya başladık. Ziraat Odası başkanımız ve muhtarlarımızın öncülüğünde talep eden, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza fidelerimizi ulaştıracağız. Bize ulaşan fideler, çiftçilerimizin sevdiği kaliteli, F1 tohumdan üretilme. Önümüzdeki sene daha erken zamanda daha fazla miktarda destek olacağız inşallah. Hayırlı, bereketli olsun” dedi.

Köy meydanında üreticimizin ve köy halkımızın ellerine bırakılan fideler çok kısa süre içinde toprakla buluştu. Fideleri toprağın usta elleriyle buluşturan belediyenin üst kademe yöneticileri ve meclis üyeleri de Durhasan, Eseler, Biberoğlu, Dağ Köy, Emirhan, Yassıbağ, Çubuklu Osmaniye, Kulfallı, Arızlı, Üçtepeler, Malta, Kabaoğlu, Sarıca, Sekbanlı, Sepetçi, Gökçeören köylerinde dağıtımı ile toprakla buluşmasına aracılık etti. Çiftçiler ise dağıtılan fideler için belediye ekiplerine teşekkür ettiler.