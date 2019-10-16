İzmit Marina'ya 400 ton asfalt serildi

Balıkçı tekneleri ve lokantalarının bulunduğu İzmit Marina'nın bozulan yolu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlandıktan sonra hem esnafın hem de olta balıkçısı vatandaşın yüzünü güldürdü. 200 metre uzunluğa 9 metre genişliğe sahip iskele yoluna, Büyükşehir ekipleri 400 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Asfalt dökümü nedeniyle esnaf memnuniyetini dile getirirken İzmit Marina Esnafları Ticari Dayanışma Derneğine üye tekne balık lokantalarından Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür geldi.