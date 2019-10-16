İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit Marina'ya 400 ton asfalt serildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından balıkçı tekneleri ve lokantalarının bulunduğu İzmit Marina yolunu asfalt çalışmasıyla yeniledi.


Balıkçı tekneleri ve lokantalarının bulunduğu İzmit Marina'nın bozulan yolu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlandıktan sonra hem esnafın hem de olta balıkçısı vatandaşın yüzünü güldürdü. 200 metre uzunluğa 9 metre genişliğe sahip iskele yoluna, Büyükşehir ekipleri 400 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Asfalt dökümü nedeniyle esnaf memnuniyetini dile getirirken İzmit Marina Esnafları Ticari Dayanışma Derneğine üye tekne balık lokantalarından Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.