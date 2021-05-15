İzmit merdivenleri gökkuşağına dönüşüyor

İzmit Belediyesi'nin başlattığı merdiven renklendirme çalışmaları halkın desteğiyle büyüyor. Mahallelerindeki merdivenleri boyayan Yuvam Turgutlular, Ayazma Mahallesi'ne boyama için meydan okudu.

İzmit Belediyesinin kenti estetik görünüme kavuşturmak için başlattığı halkın ortak kullanım alanlarındaki merdivenleri gökkuşağı renklerine boyama çalışmaları vatandaşların ilgisini çekti. Farklı mahallelerde yapılan boyama çalışmalarından haberdar olan mahalleliler kendi mahalle ve sokaklarındaki merdivenlerin de boyanmasını talep ediyor.

Şehrin birçok noktasında merdiven renklendirme ve duvar boyama çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesinin sıraya aldığı çalışmaları beklemek istemeyen vatandaşlar malzeme talebinde bulunuyor, işçiliklerini kendileri üstlenerek merdivenlerini boyuyor. Personel desteği de sunan İzmit Belediyesi halkın renklendirme çalışmalarını sahiplenmesinden memnuniyet duyuyor. Eline fırçayı alan mahalleliler merdivenleri kendileri boyadığı gibi boyamasını istediği mahallelere de meydan okuyor.

Merdiven boyama çalışmalarını çevresindeki alanların düzenlenmesi, renklendirilmesi veya ışıklandırmasıyla da destekleyen İzmit Belediyesinin ‘cıvıl cıvıl İzmit' girişimini destekleyen Yuvam Turgut Mahallesi sakinleri merdiven başına geçti. Malzemelerini belediyeden temin eden mahalleliler sık kullandıkları merdivenleri hep birlikte boyadı. Boyama çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortaya çıkan çalışmadan memnun kalan Turgutlular, Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek'e meydan okuyarak merdiven boyamaya davet eti.

Yuvam Turgut Konutları sakinlerinden Cemal Taşçı vatandaşların gönüllü olarak boyama yaptığını belirterek, "Merdiven boyama işlemi gerçekleştiriyoruz. İzmit'e tüm renkleri katan ve merdivenleri boyayan emektaşlarımıza, arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu hizmeti bize sağlayıp malzeme tedarikini sağlayan Fatma Başkan'ımıza çok teşekkür ediyorum. Hepimiz gönüllü olarak boyama yapıyoruz. Bu bir akım olsun ve bütün merdivenler rengârenk olsun. İzmitimiz'i güzelleştirelim istiyorum ve Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek'e meydan okuyorum'' dedi.