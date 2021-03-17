İzmit Namazgah Şehitliği, 18 Mart'a hazırlandı

İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda bulunan Namazgah Şehitliği'nde bakım ve temizlik yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında 18 Mart Şehitler Anma ve Çanakkale Zaferi için şehitliği hazır hale getirdi. Ekipler tarafından şehitlik içerisinde bulunan alanlar boyandı ve temizlendi, bayrak direkleri yenilendi. Tertemiz bir görünüme kavuşan ve şehitlikte bulunan tüm mezarlar çiçeklerle bezendi.