İzmit Namazgah Şehitliğine çevre düzenlemesi

KOCAELİ (İHA) – İzmit Bağçeşme Mezarlığında bulunan Namazgah Şehitliği'nde çevre düzenlemesi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk sahası içerisindeki mezarlıklara yıl boyunca düzenli olarak çevre düzenlemesi yapıyor. Mezarlıklarda bulunan şehitliklerin ise bakımına ayrı bir önem veriliyor. Çalışmalar kapsamında Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Bağçeşme Mezarlığında bulunan Namazgah Şehitliğinde bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri Namazgah Şehitliği'nin bakımını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Çevre düzenlemesi ve bakım çalışmaları dahilinde, mezarlıkların üzerine ve çevre kısımlarına mevsimlik çiçekler dikiliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu seferki çevre düzenlemesinde soğuk iklim şartlarına dayanıklı çuha çiçeklerini şehitliğe dikti.

Şehitlikte meftun bulunan şehitlere, saygı ve önemin gösterilmesi adına yerlerin ve duvarların boyamaları ve bakımları yapıldı. Şehitliğin duvar ve yerlerde bozulan kısımlarının onarımı gerçekleştirildi. Yapılan çevre düzenlemeleri ile şehitliğe gelen vatandaşların temiz ve düzenli bir ortamda ziyaretlerini yapmaları sağlandı.