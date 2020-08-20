İzmit Paşa Caddesi yeniliyor

İzmit Belediyesi deforme olan Yenişehir Mahallesi Paşa Caddesi'nde bakım-onarım ve asfalt çalışmaları gerçekleştirerek caddeyi yenileyecek.

Kent genelindeki yol bakım-onarım çalışmaları kapsamında her geçen gün İzmit'in yollarını daha kaliteli hale getiren İzmit Belediyesi, Paşa Caddesindeki asfalt yenileme çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Asfalt söküm işlemlerinin devam ettiği Paşa Caddesi'nin 750 metre uzunluğundaki yolu, İzmit Belediyesi tarafından boydan boya tamamen yenilenerek İzmit halkının kullanımına sunulacak.

İzmit Belediyesi kentin asfalt ihtiyacı bulunan tüm yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden yıpranmış asfalt kaldırma çalışmaları sonrası Paşa Caddesi'nde yoğun bir şekilde asfalt serme işlemine başlanacak. Çalışmalar kapsamında Paşa Caddesi 31 Ağustos'a kadar trafiğe kapalı olacak. Çalışma sürecinde araçlar Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Akkavak Caddesi ve Necip Fazıl Caddesi'ni kullanabilecek.