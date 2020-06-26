İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit pazar alanlarına Cuma namazı için ses sistemi desteği

İzmit Belediyesi, Yeşilova, Alikahya ve Kuruçeşme kapalı pazar alanlarında kılınan Cuma namazlarına ses sistemi desteği verdi.


İzmit Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, yeni normalleşme sürecinde 1 metre kuralına bağlı olarak kılınan Cuma namazlarında, vatandaşların ibadetlerini daha rahat yerine getirebilmeleri için pazar alanlarına ses sistemi desteği verdi. Cemaatin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak namazlarını kılabilmeleri adına; Yeşilova, Alikahya ve Kuruçeşme kapalı pazar alanlarını kullanıma açan İzmit Belediyesi ekipleri, ibadetlerin daha rahat yapılabilmesi için pazar alanlarına ses sistemi kurdu.


Her Cuma namazı öncesi camileri ve pazar alanlarını dezenfekte eden İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşların ibadetlerini 1 metre kuralına uygun şekilde gerçekleştirilmeleri için seccade serme noktaları belirledi. Halkın sağlığını korumaya devam eden İzmit Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha rahat yerine getirebilmeleri adına her türlü kolaylığın sağlanacağını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.