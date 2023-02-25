İzmit Perileri hazırlık maçından başarıyla ayrıldı

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Emlak Konut Gelişim'i 77-62 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Emlak Konut Gelişim ile Atatürk Spor Salonu'nda hazırlık maçı yaptı. Maçın ilk çeyreğini 15-8 geride kapatan İzmit Belediyespor, ikinci çeyrek ile birlikte maçın kontrolünü eline aldı. Devre arasına 40-31 önde giren İzmit'in Perileri, üçüncü çeyreği 62-45, maçı da 77-62 kazandı.