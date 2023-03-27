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İzmit Perileri'ne Amerikalı transfer

İzmit Belediyespor kadınlar basketbol takımı, 25 yaşında ve 1.

92 boyundaki Amerikalı pivot Asiah Monej Jones'u renklerine bağladı.


Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren ve Süper Lig hedefiyle yoluna devam eden İzmit Belediyespor, play-off sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hatay'dan iki oyuncuyu kadrosuna katan İzmit ekibi, son olarak Yunanistan Ligi'nde boy gösteren 25 yaşında ve 1.92 boyundaki Amerikalı pivot oyuncusu Asiah Monej Jones'u renklerine bağladı. Transfer sürecini ve takımın genel durumu hakkında açıklamalarda bulunan Jones, "Yunanistan'daki ligim ayın 19'unda sona erdi. Sonrasında İzmit ekibinden bir teklif aldım ve kısa süre içerisinde İzmit Belediyespor'a dahil oldum. Buradaki ortamı çok beğendim ve takımla birlikte parkeye çıkmak için can atıyorum" ifadelerini kullandı.


İzmit'te çok sıcak karşılandığının altını çizen Jones, takımın bir üst lig hedefine ulaşması için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

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