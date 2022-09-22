İzmit Saat Kulesi mor renge büründü

Kocaeli'de 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde hastalığa dikkat çekmek amacıyla İzmit Saat Kulesi mor ışıkla aydınlatıldı.

Kocaeli'de 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'ne dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldı. İzmit Belediyesi de, önce konuya ilişkin yürüyüş düzenleyerek aktivite gerçekleştirdi. Sonrasında ise İzmit Saat Kulesi mor ışıkla aydınlatıldı. Kentin birçok noktasından mor ışıklarıyla fark edilen kule, estetik görüntüsüyle de hayran bıraktı.