İzmit sahilindeki otoparkın çıkışındaki trafik problemine çözüm

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafiği rahatlatmak için birçok projeyi hayata geçiriyor. Bu kapsamda merkezlerinde yol düzenlemelerine devam eden ekipler, özellikle akşam saatlerinde yoğunluğun yaşandığı İzmit sahilinde bulunan otoparkın çıkışına ilave şerit yaptı. Hayata geçirilen projeyle otopark çıkışında, Kocaeli Fuarı yönüne dönmek isteyen araçlar trafik ışıklarında beklemeden ilerleyebiliyor.