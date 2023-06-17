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İzmit Sanat Akademisi 1 yıllık emeklerini taçlandırdı

İzmit Belediyesi Sanat Akademi Tiyatro Bölümü yılsonu çalışmalarını sergiledikleri oyunla taçlandırdı.


Sanat Akademisi Tiyatro Bölümünde yıl boyunca eğitim gören kursiyerler emeklerini eğitim dönemi sonunda sergiledikleri oyunlarla taçlandırdı. Melih Cevdet Anday'ın ‘Ölüler Konuşmak İsterler' adlı oyunu canlandıran kursiyerler izleyenlerden alkış aldı.


Oyunu beğendiğini vurgulayan Bengisu Şentürk ise,“ Melih Cevdet Anday'ın bilmediğim bir oyunuydu. O açıdan da çok değerli oldu benim için. Keyifliydi, güzeldi” dedi.

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