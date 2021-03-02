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İzmit Sanat Akademisi başlıyor

İzmit Belediyesi, gençlerin sanat alanında daha aktif rol almalarını sağlamak için İzmit Sanat Akademisi’ni kuruyor.

İzmit Belediyesi, gençlerin sanat alanında daha aktif rol almalarını sağlamak için İzmit Sanat Akademisi'ni kuruyor.


İzmit'i sanat merkezi haline getirmek ve gençleri sanata teşvik etmek amacıyla İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi'ni Sanat Akademisi haline getiriyor. Müzik, resim, dans, drama ve tiyatro alanında ücretsiz eğitim verecek olan İzmit Belediyesi, kapılarını tüm gençlere açıyor. Sanat Akademisi'nde pandemi koşulları sebebiyle eğitimler öncelikle internet üzerinden canlı olarak gençlerle buluşacak. Dans bölümünde Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu eğitim verirken, müzik, resim, drama ve tiyatro bölümleri için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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