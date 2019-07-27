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İzmit sanatla buluşuyor

İzmit Belediyesinin her Cuma günü Belsa Plaza önünde gerçekleştirdiği “Mavi Yeşil Sokak” etkinlikleriyle birlikte İzmit halkı sanatla buluşuyor.


İzmit Belediyesi tarafından her Cuma saat 14.00-17.30 saatleri arasında Belsa Plaza önünde düzenlenen “Mavi Yeşil Sokak” etkinlikleri bu Cuma daha bir anlamlı geçti. Etkinlikler kapsamında ilk olarak “İzmit Unutmaz” adı altında Türk tiyatrosunda sahneye çıkan ilk Türk ve Müslüman kadın oyuncu Afife Jale'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla mini sergi ve kare kalem çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşların sergiye ilgisi yoğun oldu. Daha sonra İhsan Demirer'in hocalığında İZMEK kursiyerleri Seyit Gül, Emre Öksüz, Yusuf Can Palta ve Emirhan Toksoy mini bir konser verdi. Bir hayli renkli geçen konsere İzmitlilerin ilgisi yoğun oldu.

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