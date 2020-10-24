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İzmit Serdar Mahallesi yolları yenileniyor

İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi sokakları asfalt sererek yenilemeye devam ediyor.


Serdar Mahallesi yollarına el atan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nurettin Paşa Sokak'ta 900 metrelik yola yaklaşık 650 ton asfalt dökerek yama çalışması gerçekleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda İnce Sokak ve Güney Sokak'ın asfalt çalışmasını bitiren ekipler, Nurettin Paşa Sokak'ta gerçekleştirilen asfalt yama ile Serdar Mahallesi'ni boydan boya yenilemeye devam ediyor. Serdar Mahallesi sakinlerinin ihtiyacı olan yolların onarımı hakkında çalışmaları hızla gerçekleştiren ekipler, mahalle sakinlerinden teşekkür aldı.

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