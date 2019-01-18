İzmit sokak hayvanlarına bakıyor

Birim tarafından geçen bir yıl içinde binlerce sahipsiz, bakıma muhtaç ve yaralı sokak hayvanına müdahale edildi. Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Müdahale Birimi'nin bir yıl içinde 6 bin 137 ihbarı değerlendirdiğini söyleyen yetkililer “2018 yılı içinde 8 bin 43 yaralı, sahipsiz, bakıma muhtaç ve küpesiz sokak hayvanına müdahale ettik” dedi.

Birim yetkilileri şehrin çeşitli kesiminde bulunan 21 adet besleme noktasına sık sık mama ve su bırakıldığına da ifade ederek, “Özellikle soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanlarına şehrimizde bulunan besleme noktalarına yiyecek ve su bırakarak, destek oluyoruz. Sahipsiz hayvanlarla ilgili her ihbarı değerlendiriyoruz. Sahipsiz, bakıma muhtaç ve yaralı sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığımız çalışmaların daha etkin ve hızlı olabilmesi için vatandaşlarımızın ihbarları büyük önem arz ediyor.