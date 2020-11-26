İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit sokak sokak dezenfekte ediliyor

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin dört bir tarafında sokak yıkama ve dezenfekte işlemlerine devam ediyor.


İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çarşı merkezi ve köylerde sokak yıkama ve dezenfekte işlemlerini programlı olarak sürdürüyor. Vatandaşlar için daha sağlıklı ortamlar oluşturmak adına özverili olarak çalışmalarını sürdüren ekipler, sabahın erken saatlerinde başladıkları yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları ile sokakları daha temiz hale getirdi. Bu kapsamda ekipler tarafından son olarak Gündoğdu Mahallesi, Hacıhızır Mahallesi, Serdar Mahallesi, Tavşantepe Mahallesi, Çukurbağ Mahallesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi ve Yenişehir Mahallesi'nde belirlenen sokak ve caddelerin yanı sıra camii ve okul bahçeleri de daha temiz ve güvenli hale getirildi.


Gece gündüz çalışmalarını sürdüren ekipler, kent merkezinde gerçekleştirilen gece mesaisinde ise Yürüyüş Yolu, Hürriyet Caddesi, İnönü Caddesi, Atatürk Bulvarı, Bağdat Caddesi, Turan Güneş Caddesi yıkayarak dezenfekte etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.