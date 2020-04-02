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İzmit sokakları dezenfekte ediliyor

İzmit Belediyesi ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Korona virüse karşı tüm birimleriyle kentin her noktasında mücadele eden İzmit Belediyesi, Yenimahalle ve Fatih Mahallesi ile kırsal mahallelerde bir dezenfekte çalışmaları yaptı. Bu kapsamda belediye ekiplerince Fatih Mahallesi ve Yenimahalle'deki sokaklar köpüklü yıkama ile temizlendi. Çalışmalar kapsamında ayrıca kırsal mahalleler arasında bulunan Gökçeören, Sadıklar, Çeribaşılar, Üçgaziler, Topallar, Çobanoğlu, Nebihocalar, Gökçeler, Seferler ve Sepetçi'de camiler ve çöp konteynırları ilaçlanarak dezenfekte edildi.


Kırsal mahallelerde çevre temizliği yapan ekipler, sokaklarda yıkama ve süpürme çalışmaları gerçekleştirdi.

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