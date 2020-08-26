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İzmit sokakları virüse karşı dezenfekte ediliyor

Korona virüsle mücadele kapsamında halkın sağlığını ön planda tutan İzmit Belediyesi, cadde ve sokakların yıkanması ve dezenfekte edilmesi çalışmalarına devam ediyor.


Korona virüsle mücadele kapsamında Mart ayından beri bir çok uygulamaya imza atan İzmit Belediyesi, temizlik ve hijyen konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri tüm cadde ve sokaklarında temizlik ve dezenfekte işlemlerini disiplinli bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler son olarak Yenişehir Mahallesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 28 Haziran Mahallesi, Şirintepe Mahallesi, Plajyolu Cumhuriyet Mahallesi, Yenimahalle Mahallesi, Yeşilova Mahallesi gibi bir çok mahallede tazyikli su, köpüklü su, ilaçlı su ve arazöz ile dezenfekte işlemi sağladı.


Alınan bilgilere göre ekiplerin titiz çalışmaları gece ve gündüz olarak 24 saat boyunca devam ettiği belirtildi.

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