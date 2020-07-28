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İzmit sokaklarında bayram temizliği

İzmit Belediyesi bayram öncesi İzmit’in cadde ve sokaklarını dezenfekte etti.

İzmit Belediyesi bayram öncesi İzmit'in cadde ve sokaklarını dezenfekte etti.


Kocaeli İzmit'te temizlik ve dezenfekte işlemi sağlayan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri daha iyi ve daha sağlıklı bir hizmet için alınan yeni araçlarına kavuştu. Ekipler İzmit'in cadde ve sokaklarını Kurban Bayramı'na hazır hale getirdi. Yetkililer tarafından, İzmit Belediyesinin kendi envanterine aldığı yeni araçlarla birlikte temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarının hız kazandığı belirtildi.

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