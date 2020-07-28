İzmit sokaklarında, yabani ot temizliği sürüyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlarda, yol kenarlarında ve boş arazilerde uzayan yabani ot ve dikenlerin temizliğini aksatmadan sürdürüyor. Halkın sağlığını her zaman ön planda tutan İzmit Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için kaldırımları, yol kenarlarını ve boş arazileri sürekli temiz tutuyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda son olarak Tavşantepe Mahallesi ve Alikahya Fatih Mahallesi'nde vatandaşların sık kullandıkları alanlarda yabani ot mesaisi yaptı. Ekipler, sokaklar ve boş arazileri gezerek uzayan yabani ot ve dikenleri temizledi.