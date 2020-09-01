İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit ve Gebze'de Koronavirüs'e karşı sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Kocaeli’de zabıta ekipleri, diğer kurumlar ile birlikte AVM ve diğer iş yerlerinde korona virüs tedbirlerini denetlemeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Kocaeli'de zabıta ekipleri, diğer kurumlar ile birlikte AVM ve diğer iş yerlerinde korona virüs tedbirlerini denetlemeye devam ediyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kocaeli Valiliği bünyesinde İl Ticaret Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı personellerinden oluşan ekipler, özellikle İzmit ve Gebze ilçelerinde korona virüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda denetimlerini sıkı bir şekilde uyguluyor. Denetimlerde iş yerleri çalışanlarına maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda alınan tedbirler hatırlatılıyor.


Lokanta, pastane, kafe, kahvehane ve diğer işlerindeki denetimleri, Büyükşehir zabıta ekipleri kendi sorumluluk sahasındaki yerlerde gerçekleştiriliyor. Yine buradaki denetimlerde de hijyen, maske, sosyal mesafe ve korona virüs kapsamında alınan tedbirlerin uygulaması konularında kontroller yapılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.