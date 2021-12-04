İzmit ve Gebze'ye yeni engelsiz yaşam merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşlar için İzmit ve Gebze'de iki yeni engelsiz yaşam merkezi kurulacağını duyurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından İzmit ve Gebze'ye yeni birer engelsiz yaşam merkezi kuracaklarını duyurdu. Büyükşehir, özel gereksinimli vatandaşlar için kuracağı merkezde hidroterapi havuzları ve gündüz bakım birimleri, özel eğitim sınıfları, beceri geliştirme ve meslek edinme atölyeleri, spor ve aktivite salonları, kültürel ve sanatsal gelişim akademileri, kütüphaneler, dinlenme ve sosyal alanlar bulunacak. Merkezde ayrıca zihinsel engelli, down sendromlu, otizm tanılı, bedensel engelli, işitme engelli, görme engelli, süreğen engel gruplarındaki tüm vatandaşlar için uzman personel eşliğinde sosyal gelişim imkanları sunulacak.