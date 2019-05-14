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İzmit ve Kandıra yolları modernleşiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğal olaylar nedeniyle ve zamanla deforme olan yolların bakım ve onarımı için ihaleye çıktı.


İzmit ve Kandıra ilçeleri için ‘'Yol Bakım ve Yapım İşi'' ihalesine 21 firma teklif sundu. İşin yaklaşık maliyetinin 9 milyon 505 bin 198 TL olarak belirlendiği ihalede en düşük teklifi 6 milyon 997 bin TL ile Yalaz Müh. İnşaat firması verdi. En yüksek teklif ise 10 milyon 782 bin TL ile Öz Baraklar İnşaat firmasından geldi.


Büyükşehir Belediyesi, İzmit ve Kandıra ilçelerinde bulunan çeşitli yolların üst yapı düzenlemeleri ile bakım ve onarım çalışmaları için ihale gerçekleştirdi. İhale kapsamında belirlenen noktalardaki yollar vatandaşların ulaşımlarını daha elverişli yapabilmeleri için yenilenecek. Bu doğrultuda 10 bin metreküp beton, 7 bin 500 metreküp taş duvar, parke ve kaldırım işleri gibi çalışmalar gerçekleştirilecek.

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