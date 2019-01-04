İzmit yeni bir park daha kazandı

İzmit Belediyesi tarafından Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde yapılan ve şehit Ahmet Yakut'un adı verilen park düzenlenen törenle açıldı.

İçerisinde spor sahasının ve kulüp binasının da bulunduğu parkın açılışına İzmit Belediyesi Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, belediye meclis üyeleri, KASFK Başkanı Murat Aydın, şehidin ağabeyi Mehmet Yakut, M.A.P Kavaklı Spor Kulübü Başkanı Erdem Arcan, muhtarlar, dernek ve STK Başkanları ile vatandaşlar katıldı. M.A.P Kavaklıspor Kulübü tarafından kullanılacak olan binanın yer aldığı parkın açılışında konuşan kulüp Başkanı Erdem Arcan, “Böyle güzel bir tesisi mahallemize kazandıran İzmit Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burası mezbelelik kullanılamaz bir durumdaydı. Şimdi ise şehidimizin de adının verildiği güzel bir yer oldu. Takımıza tahsis edilen bu mekanda şehrine, milletine yakışan, sporla büyüyen nesiller yetişecek. Başkanımıza şehrimize ve gençlerimize yaptığı hizmetler için ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Mahalleye kazandırılan park kadar verilen ismin de kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ise, "Bu görevlerde bulunanların en güzel hizmetlerinden biri her yaştan insanlarımızın istifade edebileceği böyle yerler yapmaktır. Göreve geldikten sonra 500‘den fazla yeni parkımızı halkımızın hizmetine sunduk. Cephanelik'te amatör spor kulüplerinin yararlandığı Türkiye'nin en güzel tesisleri var Buranın çok güzel bir anlamı olacak. Çünkü bu parkta Ahmet Yakut kardeşimizin de anısı yaşayacak. Biz şehitlerimize minnettarız. Bugünlere kolay gelmedik. Tarihten bugün bu toprakları bize vatan yapan kahramanlarımız olmasaydı, 15 Temmuz'daki hainlere karşı duran liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı biz bugün burada olamazdık. Onlara çok şey borçluyuz. Onlara layık olacağız. 10 yıldır belediye başkanı olarak çalışıyoruz. Çok güzel işleri birlikte yaptık. Türkiye ve Avrupa'ya model olan projelerimizi arkamızda bırakıyoruz. Bu makamlar hizmet yerleridir. Parkımız ve spor sahamız hayırlı olsun” diye konuştu.