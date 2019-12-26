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İzmit yeni yıl için süsleniyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi ekipleri, 2020 yılına sayılı günler kala kentin dört bir yanında yaptığı süslemelerle İzmit’i yeni yıla hazırlıyor.

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi ekipleri, 2020 yılına sayılı günler kala kentin dört bir yanında yaptığı süslemelerle İzmit'i yeni yıla hazırlıyor.


İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri 2020 yılına sayılı günler kala kentin dört yanında süslemeler yaparak kentte rengârenk bir görüntü oluşturdu. Bu kapsamda İzmit Belediye Meydanı, Alemdar Caddesi, Sanat Sokağı ve Fethiye Caddesi gibi işlek noktalar 2020 yılına hazır hale getirildi. Özellikle Sanat Sokağı'nda dallarından kırılıp düşen ve budanarak toplanan çam ağacı dallarıyla gerçekleştirilen süsleme çalışması sonrası İzmit renkli bir görünüme kavuşturuldu.

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