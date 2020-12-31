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İzmit yeni yıla, yeni marşıyla giriyor

Uzun zamandır İzmit’in de bir marşı olmasını arzu eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleri sonucu, bu İzmit yeni yıla, yeni marşıyla giriyor.

Uzun zamandır İzmit'in de bir marşı olmasını arzu eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in girişimleri sonucu, bu İzmit yeni yıla, yeni marşıyla giriyor.


Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çok arzuladığı İzmit Marşı'nı yeni yılda İzmit halkına hediye etti. Söz ve müziği Ersen Çelik'e ait toplam 4 dakika 30 saniyeden oluşuyor. “Hep hayalimde bir İzmit Marşı vardı” diyen Başkan Hürriyet, “İzmir'in olur da neden İzmit'in olmasın, bir İzmit Marşı yazalım demiştim. Bir süredir üzerinde çalışıyorduk. Titiz çalışmaların ardından marşımız hazır hale geldi. İnşallah dillere pelesenk olur, herkesin dilline takılır. Artık bizim de İzmit Marşı'mız var” dedi.

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