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İzmit Yenice Mahallesi'nin yolu bakımdan geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Kocaeli-Sakarya il sınırında bulunan İzmit ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde, yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Kocaeli-Sakarya il sınırında bulunan İzmit ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde, yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.


İzmit Yenice Mahallesi'ni Adapazarı yoluna bağlayan 4 kilometrelik yol onarıldı. Vatandaşların yol konforunu arttırmayı amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yolda asfalt yama yaparak onarım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar doğrultusunda 400 ton asfalt kullanıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özenli çalışması ile onarımı yapılan yol, Yenice Mahallesi'ni Sakarya Adapazarı ilçesine giden ana yola bağlıyor. Bölgede yaşayan vatandaşların yoğun olarak kullandığı yolda yapılan çalışma ile vatandaşların daha rahat seyahat edebilmeleri sağlandı. Hayata geçirilen çalışma nedeni ile bölge sakinleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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