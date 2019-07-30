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İzmit Yenimahalle'ye yeni merdiven

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Mahallesi’nde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat sağlayabilmeleri için merdiven yapım işini gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Mahallesi'nde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat sağlayabilmeleri için merdiven yapım işini gerçekleştirdi.


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. İzmitlilerin yaşam alanlarını güzelleştirmek, güvenli yaşam alanları oluşturmak için çalışan ekipler Yenimahalle Mahallesi Radar Caddesi ile İnkılap Caddesi'nin olduğu bölgeye 65 metre uzunluğunda 1,5 metre genişliğinde merdiven yapımı gerçekleştirdi. Merdiven yapımında 40 metreküp beton ve 1,5 ton demir kullanılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

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