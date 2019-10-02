İzmit zabıtası çevre denetimlerini sürdürüyor

Özellikle ana caddelere, kaldırımlara bina ve iş yeri önlerine veya konteyner yanına izinsiz ve mevzuata aykırı olarak bırakılan moloz, inşaat atığı ve evsel atıkların kaldırılması yönünde denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, aynı zamanda vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler, caddelere veya kaldırımlara gelişigüzel olarak bırakılan çöplerin ve evsel atıkların çevre kirliliğinin yanı sıra görüntü kirliliği de oluşturduğuna değinerek, tüm uyarılara rağmen izinsiz çöp ve hafriyat atığı çıkaran şahıs ve kurumlara Kabahatler Kanunu'na istinaden gerekli işlemin yapılacağına vurgu yaptı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan tadilat ve inşaat çalışmaları sonrasında çıkan atıkların gelişigüzel olarak sokaklara bırakılmaması gerektiğine vurgu yapan yetkililer “Tadilat sonrası iş yeri veya kapı önlerine bırakılan moloz atıkları görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Belediye olarak bu tür atıkları alan ekiplerimiz var. İnşaat atığı olanlar bunları belediyemizin Alo Atık Hattını arayarak aldırabilirler. Ekiplerimizde kısa sürede bu atıkları alarak, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor ” dediler.