İzmit Zabıtası denetimlerini arttırdı

Cami önleri, otobüs durakları, yürüyüş yolu, trafik ışıkları ve semt pazarları olmak üzere insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde denetimlerini arttıran zabıta ekipleri, duygu sömürüsü yaparak dilenenler hakkında yasal işlem yapıyor. Kendilerine acındırarak kolay yoldan para kazanmayı meslek haline getiren dilencilere para verilmemesi gerektiğini hatırlatan Zabıta yetkilileri dilendiği tespit edilen 33 şahsa müdahale ettiler.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, engelli yollarına, yaya geçitlerine, kaldırımlara ve gelişigüzel, uygunsuz park eden araçlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Kaldırımlara ve yaya geçitlerine uygunsuz park edilen araçlar nedeniyle yayaların bu alanları gerektiği gibi kullanamadığına söyleyen zabıta yetkilileri, “Tüm uyarılara rağmen, engelli yollarına, kaldırımlara ve yaya geçitlerine araç park edenler hakkında yasal işlem yapmak zorunda kalıyoruz. Uyarılara aldırış etmeyen sürücülere hakkında yasal işlem yapılırken araçlar da çekici yardımıyla bulundukları yerlerden kaldırılmaktadır” diye konuştular.