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İzmit Zabıtası, okul önlerinde görev başında

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri; yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte okul önlerinde yeniden görev yapmaya başlayarak, çocukların güvenliğini sağlıyorİzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yarıyıl tatilinin bitip ders zilinin çalmasıyla birlikte okul önlerinde görev yapmaya başladı.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri; yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte okul önlerinde yeniden görev yapmaya başlayarak, çocukların güvenliğini sağlıyor


İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yarıyıl tatilinin bitip ders zilinin çalmasıyla birlikte okul önlerinde görev yapmaya başladı. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu şehir merkezinde Ulugazi ve Hızır Reis, Kuruçeşme'de Kocatepe, Yenişehir'de de Mimar Sinan İlkokulu önlerinde öğrencilerin giriş-çıkış saatlerinde görev yapan zabıta ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmasına yardımcı oluyor.


Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula giriş ve çıkışlarını sağlayan zabıta ekiplerinin bu uygulaması en çok velileri rahatlatıyor. Velileri memnun eden uygulamalar kapsamında okul önlerindeki seyyar satıcılara karşı da gerekli tedbirlerin alınıyor. Zabıta yetkilileri uygulamanın okulların açık olduğu süre boyunca devam edeceğini söylediler.

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