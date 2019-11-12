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İzmit zabıtası velilerin içini rahatlatmaya devam ediyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul önlerindeki denetimlerine ara vermeden devam ediyor.


İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde öğrencilerin güvenliği için trafik tedbirlerine özen gösteriyor. Bu kapsamda ekipler trafik yoğunluğunun fazla olduğu şehir merkezindeki Ulugazi İlkokulu ve Hızır Reis İlkokulu, Kuruçeşme'de Kocatepe İlkokulu ile Yenişehir'de Mimar Sinan İlkokulu önlerinde öğrencilerin giriş-çıkış saatlerinde görev alarak öğrencilerin güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarına yardımcı oluyor. Veliler, uygulamadan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve yetkililere teşekkür etti.


Ayrıca okul önlerindeki dilenci ve seyyar satıcılara karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirten zabıta yetkilileri bu uygulamaların eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceğini bildirdi.

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