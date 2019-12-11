İzmit zabıtasından çevre denetimi

İzmit Belediyesi, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla denetim yapıyor. Özellikle ana caddelere, kaldırımlara bina ve iş yeri önlerine veya konteyner yanına izinsiz ve mevzuata aykırı olarak bırakılan moloz, inşaat atığı ve evsel atıkların kaldırılması yönünde denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, daha önce uyarılmasına rağmen çevre ve görüntü kirliliği oluşturan kişi ve kurumlar hakkında ‘Kabahatler Kanunu'na istinaden yasal işlem yapıyor.

Ekipler, ev ve iş yerlerinde yapılan tadilat ve inşaat çalışmaları sonrasında çıkan atıkların ve geri dönüşüm malzemelerinin gelişigüzel olarak sokaklara, kapı önlerine ve çöp konteynerleri yanına bırakılmaması gerektiğine dikkat çektiler.