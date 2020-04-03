İzmit Zabıtasından “Evde Kal İzmit” çağrısı

Sen de bizim için evde kal İzmit” mesajını verdi.

Korona virüsle mücadele kapsamında gelen her çağrıya anında koşan, 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaç gıda ürünlerini, ilaçlarını temin eden, emekli maaş çekimlerinde yardımcı olan ayrıca fırın, market ve pazar alanlar gibi yoğunluk yaşanan noktalarda 24 saat denetim sağlayan İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İzmitlilere “Evde Kal” çağrısında bulundu.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ellerinde tuttukları yazılarla, “Biz senin için dışarıdayız. Sende bizim için evde kal İzmit” mesajını vererek İzmit halkına zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması konusunda çağrıda bulundu. Vatandaşlara çağrıda bulunan ekipler, “24 saat İzmit halkımızın hizmetindeyiz. Lütfen çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız. Evde kal İzmit, evde hayat var” ifadelerinde bulundu.