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İzmit Zabıtası'ndan sürücülere uyarı

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; yasak olmasına rağmen kaldırımlara, yaya geçitlerine, engelli ve bisiklet yollarına park edilen araçlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.


İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kaldırımların yayaların ortak kullanım alanı olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret ederek, “Kontrol ve denetimlerimiz şehrin dört bir yanında devam etmektedir. Kaldırımlar yayalar içindir. Kaldırımlara ve yaya geçitlerine gelişigüzel olarak park edilen araçlar yüzünden yayalar yoldan yürümek zorunda kalıyor. Ayrıca araç parkları yüzünden kaldırımlarda da hasar oluşmaktadır. Engelli vatandaşlar için ayrılan yerlere de park edilmesi yüzünden vatandaşlarımız zor durumda kalıyor. Bu konularda araç sürücülerinin daha dikkatli olacağına inanıyoruz” dediler.

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