İzmit'e 41 ayda yapılan yatırımlar bu lansmanda tanıtıldı

İzmit Belediyesi'nin 41 ayda kente kazandırdığı projeler, düzenlenen lansmanda anlatıldı. Programa katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, Türkiye'nin ve İzmit'in ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan'ı hatırlattığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi tarafından ağabeyi Nihat Gürer'in adına yaptırılan spor kompleksinin açılış törenine ve Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in görevindeki 41 ayını anlatacağı lansmana katıldı. Programda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP ve İYİ Parti yetkilileri hazır bulundu.

"Leyla ablayı hatırlattınız"

Programda konuşan Akşener, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i çalışmaları dolayısıyla kutladı. Hürriyet'in, Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı unvanını taşıyan Leyla Atakan'ı hatırlattığını söyleyen Akşener, "Leyla ablayı hatırlattınız, ben de ona benzemeye çalışırdım. Benim yaşımda kızlar Kocaeli'de Leyla Hanım'a benzemeye çalışırdı. Siz başardınız, Allah sizi utandırmasın" dedi.

"Verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

İzmit Belediyesi'ni devraldıkları günden bu yana geçen 41 aya değinen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Dönüp geriye baktığımızda verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; 'Mesuliyet yükü her şeyden, ölümden de ağırdır' Gerçekten üzerimizde büyük bir mesuliyetimiz var. Biz de bu mesuliyetin gereği ve kalbimizdeki İzmit aşkıyla görevimizi yaparken şu sorumlulukla hareket ettik; önce yeni bir anlayış, vizyoner bakış açısıyla yeni şeyler yapacağız ama bunu yaparken yıllardır yapılmayanı yapacağız" şeklinde konuştu.

"Çok ciddi bir istihdam oluşturduk"

Kente bazı önemli değerler kazandırdıklarının altını çizen Hürriyet, "Bunlara en iyi örnek basit bir kıraathaneden muhteşem bir sanat fabrikasına dönüşen ve şu an bin öğrencinin eğitim gördüğü Sanat Akademisi. Bu gibi hizmetleri yapmaya gayret ettik. İlk sosyal tesisimiz olan Gülümse Kafe'yi açmadan önce özel işletmedeydi. Biz bu özel işletmeden aylık 4 bin lira kira alıyorduk. İşletme süresi bitti, uhdemize aldık sosyal tesis açtık. Şu anda oranın ücretleri çok uygun ve milletimiz oradan çok memnun, çok mutlu. Çay yalnızca 2 TL, bütün hizmetlerimiz piyasanın çok altında. Günlük cirosu 20 bin lira. Çok ciddi bir gelir elde ediyoruz. 75 kişi çalışıyor. Çok ciddi bir istihdam oluşturduk" diye konuştu.

"51 milyon TL civarında piyasa borcunu kapatmış olduk"

Belediyenin bütçesine değinen Hürriyet, "Belediyeyi devraldığımızda, ilk yılımızda kendi oluşturmadığımız bütçe sebebiyle eksi 47 milyon TL bütçe açığımız vardı. İkinci yılımızda kendi bütçe planımızı yaptık ve tam tamına denk bütçe yaptık. Yüzde 83 oranında gerçekleştirdik ve artıya geçtik. Üçüncü senemizde ise bütçemiz artı 28 milyon bütçe fazlası verdi ve 51 milyon TL civarında da piyasa borcunu kapatmış olduk" sözlerine ekledi.