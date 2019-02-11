İzmit'e çevre bilinci aşılanıyor

İzmit Belediyesi'nin öğrencilere yönelik çevre bilinçlendirme eğitimleri yarı yıl tatilinin ardından tekrar başladı.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Çevre Mühendisleri Odası ve Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nden gönüllü öğrencilerin katıldığı eğitim Şehit Selçuk Gökdağ İlkokulu, Tavşantepe İlkokulu, Gültüpe İlkokulu ve Ertuğrul Gazi İlkokulu, Muammer Aksoy İlkokulu, Gündoğdu İlkokulu ve Şehit Öğretmen Erkan Aydın İlkokulu ile devam etti. Eğitimlerde 445 öğrenciye geri dönüşümün önemi anlatıldı. Afiş ve broşürlerle desteklenen eğitimlerde kullanılmış yağların lavabolardan dökülmemesi, atık pillerin, elektronik atıkların, kağıtların çöpe atılmaması istenerek geri dönüşümün çevre ve ülke ekonomisi için önemine dikkat çekildi.

Öte yandan Körfez Mahallesi meydanına yüzlerce bitki dikildi. Körfez Mahallesi Dikmen Sokak'ta yapımı tamamlanan meydana 600 adet lavanta ile 600 adet bodur ateş dikeni dikildiğini söyleyen yetkililer, “Bölgeye ayrı bir değer katan meydanda yeşillendirme çalışmaları da yapılıyor” dedi.