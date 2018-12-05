İzmi'te çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

İzmit Belediyesi'nin mahalle ve köylerdeki çalışmaları devam ediyor. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Çavuşoğlu Mahallesi'nde yol iyileştirme, Sanayi Mahallesi'nde asfalt, 28 Haziran'da beton yol, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde de metruk yapı yıkımı yapıldı. İzmit merkeze yaklaşık 37 kilometre uzaklıktaki Çavuşoğlu köyünde yaklaşık 400 metrelik toprak yola 450 ton stabilize serildi. Yapılan çalışma ile yolun yaz kış kullanılır hale getirildiği kaydedildi.

Fen İşleri ekiplerinin Sanayi Mahallesi'ndeki asfalt çalışması tamamlandı. İnci Çiçeği ile TOKİ Sokaklarına ilk önce 141 ton pmt serilerek zemin sağlamlaştırıldı, daha sonra sokaklar baştan sona 770 ton asfaltla kaplandı. Ekipler tarafından Mehmet Ali Paşa Mahallesi Özsipahi Sokak'taki kullanılmayan harabe yapıyı da yıkılıp, 50 ton hafriyat alınarak bölge temizlendi. 28 Haziran Mahallesi'nde oldukça dik olan Şirinlik Sokak'ta beton yol çalışması yapıldığını söyleyen yetkililer, “Buradaki çalışmada da 144 metreküp hazır beton kullanılarak 1200 metrekare beton yol çalışması yapıldı” dediler.