İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmi'te çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

İzmit Belediyesi tarafından kent merkezi ve köylerde çevre düzenleme ve onarım çalışmaları sürdürülüyor.


İzmit Belediyesi'nin mahalle ve köylerdeki çalışmaları devam ediyor. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Çavuşoğlu Mahallesi'nde yol iyileştirme, Sanayi Mahallesi'nde asfalt, 28 Haziran'da beton yol, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde de metruk yapı yıkımı yapıldı. İzmit merkeze yaklaşık 37 kilometre uzaklıktaki Çavuşoğlu köyünde yaklaşık 400 metrelik toprak yola 450 ton stabilize serildi. Yapılan çalışma ile yolun yaz kış kullanılır hale getirildiği kaydedildi.


Fen İşleri ekiplerinin Sanayi Mahallesi'ndeki asfalt çalışması tamamlandı. İnci Çiçeği ile TOKİ Sokaklarına ilk önce 141 ton pmt serilerek zemin sağlamlaştırıldı, daha sonra sokaklar baştan sona 770 ton asfaltla kaplandı. Ekipler tarafından Mehmet Ali Paşa Mahallesi Özsipahi Sokak'taki kullanılmayan harabe yapıyı da yıkılıp, 50 ton hafriyat alınarak bölge temizlendi. 28 Haziran Mahallesi'nde oldukça dik olan Şirinlik Sokak'ta beton yol çalışması yapıldığını söyleyen yetkililer, “Buradaki çalışmada da 144 metreküp hazır beton kullanılarak 1200 metrekare beton yol çalışması yapıldı” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.