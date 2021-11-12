İhlas Haber Ajansı

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İzmit'e lavanta parkı yapılacak

İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesine "Doğa Eğitim Kampüsü ve Lavanta Parkı" kazandıracak.

İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesine "Doğa Eğitim Kampüsü ve Lavanta Parkı" kazandıracak.


Yeni bir sosyal alan olacak Doğa Eğitim Kampüsü ve Lavanta Parkı projesinde, lavanta manzarası izlemek isteyenler için kafeterya yapılacak. Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi tamamlanan kafeteryanın temeli 15 Kasım Pazartesi günü atılacak. Yapılacak olan kafeterya ile zengin bir çekim alanı elde edilerek bölge bütünlüğü sağlanacak.


Ekolojik turizmi destekleyecek ve kente yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracak olan Doğa Eğitim Kampüsü ve Lavanta Parkı projesinde kafeterya binası, dinlenme alanları, fotoğraf çekinme noktaları, çocuklar için lavantalardan oluşan bitki labirenti, çocuk oyun alanı ve gezinti yolları yer alacak.

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