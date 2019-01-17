İzmit'e yeşil yol yapıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapılan 60 kilometrelik yeşil yol ile ilçe halkı doğayla iç içe oluyor.

İzmit Belediyesi yeşil yol projesini hayata geçirerek, vatandaşların şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşarak daha çok doğayla yakınlaşması için hayata geçirilen yeşil yol projesinin toplam uzunluğu 60 kilometreyi buluyor. Projenin Sepetçi, Kaynarca, Hakkaniye, Bulduk, Fethiye, Kulmahmut, Böğürgen, Gökçeören, Çubuklubala, Çubukluosmaniye, Orhaniye, Balören, Sultaniye, Akmeşe güzergahını kapsadığını belirten yetkililer, “ Sepetçi, Bulduk, Gökçeören, Çubukluosmaniye ve Akmeşe güzergahında yer ve yön tabelası ile bisiklet park yerleri hazırlandı. Özellikle şehirde oturan vatandaşlar, belirlenen güzergahta gerek bisiklet kullanarak gerekse yürüyerek gezip hem spor yapacaklar, hem doğayla baş başa kalacak hem de bölgenin sosyo kültürel zenginliklerini tanıma imkanı bulacak” dediler.