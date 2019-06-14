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İzmit'i süsleyen şelale bakıma alındı

İzmit Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan yapay şelalede temizlik ve onarım çalışması yapılıyor.


İzmit Kültür Tepesi'ndeki şelalede bakım çalışması yapılıyor. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma süresince şelale akmayacak. Bakım nedeniyle havuzlar boşaltılırken, duvar ve zeminlerin bakımı için çalışma başlatan ekipler, havuz duvarları cilalayarak su ve elektrik sistemleri elden geçirecek. Çalışmalar kapsamında sert zeminlerdeki tahrip olan bölümlerin tamiri yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından şelalenin Pazartesi gününden itibaren tekrar akmaya başlayacak.

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