İzmit'in boğa timi hazır

Kesim alanlarından kaçan hayvanları ve oluşabilecek tehlikeleri dikkate alan İzmit Belediyesi 5 kişilik bir ekip oluşturdu. Kaçak kurbanları yakalama yöntemleriyle ilgili eğitim alan boğa timi bayram boyunca görevde olacak. Belediyenin veteriner hekimi gözetiminde bekleyecek ekip, kurbanlıkları kaçan vatandaşlara yardımcı olacak.

Kurbanlığı kaçan vatandaşları belediyeyi arama konusunda uyaran yetkililer, “Kaçan boğaları sopayla veya kendi yöntemlerinizle yakalamaya çalışmayın. Bu mücadele sırasında hayvan ürküp insanlara ve çevreye zarar verebilir” şeklinde konuşarak vatandaşları uyardılar.

Yetkililer, kurbanlıkları kaçan vatandaşların 318 00 20 telefonu arayarak yardım talep edebileceğini söylediler.